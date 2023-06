Piazza Garibaldi e monumento ai caduti in guerra a Lombardia le due location in cui si è svolta la cerimonia organizzata dalla Prefettura per il 2 giugno.

Oltre al Prefetto Maria Carolina Ippolito presenti numerosi sindaci dei Comuni della provincia, rappresentanti delle forze dell’ordine, autorità civili e parlamentari nazionali che rappresentano il territorio.

