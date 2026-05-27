Enna Pride 2026: In piazza per il Transfemminismo. Due giorni di eventi per scoprire le radici del dissenso

Il 30 maggio si sfila per i diritti della lotta transfemminista, il 29 la tavola rotonda per approfondire la tematica presso Al Kenisa con l’attivista Eva Sassi Croce

Il comitato organizzativo del terzo Enna Pride, che si terrà il prossimo 30 maggio, annuncia con orgoglio l’incontro “Le radici del dissenso”, una tavola rotonda in cui parlare di transfemminismo e decostruzione della società maschilista e patriarcale. La visione transfemminista respinge il binarismo di genere e sostiene l’autodeterminazione come pratica liberatoria, al fine di promuovere una giustizia sociale che attraversa genere, orientamento sessuale, classe e provenienza.

Si tratta di un tema urgente e necessario anche alla luce delle recenti oppressioni perpetrate da alcuni Stati europei e soprattutto promosse dai governi imperialisti, come quello statunitense che con le sue politiche compie una crescente cancellazione delle identità trans*. Anche in Italia non mancano segnali preoccupanti: una parte del dibattito pubblico e politico, spesso alimentato da forze conservatrici allo scopo di rafforzare la propria propaganda contro la comunità LGBTQIA+.

In particolare, è doveroso affrontare le discriminazioni che le donne trans subiscono nella nostra società italiana anche a causa di alcuni movimenti femministi trans-escludenti, i quali portano avanti narrazioni che incoraggiano la disinformazione e alimentano la paura.

Quest’anno, come scelta politica e plurale, il comitato organizzatore ha scelto di non conferire a nessuna il ruolo di madrina: in coerenza con la tematica, tutte siamo portavoci di questo pride, con i nostri corpi e i nostri volti. Ogni giorno lottiamo per rivendicare visibilità e la rappresentazione collettiva delle nostre vite diventa significativa per il processo del cambiamento in modo concreto e che abbia un risultato sulla nostra realtà cittadina.

Eventi in programma:

Venerdì 29 maggio – Le radici del dissenso

Ore 19:00 – Al Kenisa

Incontro pubblico sul tema, con un dialogo aperto sulla pluralità del transfemminismo e sulla decostruzione della società maschilista e patriarcale. Con la partecipazione di Eva Sassi Croce, attivista transfemminista di Rete Donne Transfemministe di Arcigay Nazionale; Maria Grasso, presidente del centro antiviolenza Donneinsieme Sandra Crescimanno; Tiziana Portera, sessuologa, attivista e fondatrice del movimento Ultracorpi; Benedetta Tringali, volontaria del consultorio autogestito “Mi cuerpo es mio!” di Catania.

Un momento di confronto, informazione e testimonianza aperto alla cittadinanza.

Sabato 30 maggio – Enna Pride

Ritrovo alle ore 17:00 in Piazza Giovanni Rosso (il piazzale antistante il Castello di Lombardia).

La partenza è prevista alle ore 18:00 da uno dei luoghi simbolo della città, percorrerà Via Roma con alcune soste lungo il tragitto e si concluderà intorno alle 20:00 in Piazza Umberto I (di fronte il teatro comunale F. P. Neglia). Sul carro saranno presenti le drag queen “Spillo” da Catania e durante il percorso interverranno le ospiti del Pride, con momenti di musica, parole e orgoglio condiviso.

A breve uscirà il programma completo sulle pagine social ufficiali di Enna Pride.

Il Pride di Enna sarà non solo una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, ma anche una mobilitazione collettiva per un futuro più giusto, inclusivo e rispettoso dei diritti di tutte e tutti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Essere presenti significa schierarsi dalla parte dell’uguaglianza, della libertà e della dignità di ogni identità.

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