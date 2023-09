Enna Pizza Fest: il centro di Enna una grande pizzeria all’aperto

Una grande pizzeria all’aperto. Lo diverrà in occasione dell’Enna Pizza Fest da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre il centro cittadino di Enna ed in particolare la piazza VI dicembre dove rimarranno accesi quasi h24 6 forni a legna.

L’evento è stato organizzato nell’ambito della manifestazione Kore Siciliae dalla Cna in collaborazione con l’associazione pizzaioli ennesi.

Nella mattinata di giovedì 28 settembre un concorso per pizzazioli cui partecipano una trentina di professionisti della pizza da tutta la Sicilia.

Nella competizione è inserito anche il Memorial Filippo Correnti riservato a studenti degli istituti alberghieri presenti in provincia.

