Enna in Consiglio Comunale vota all’unanimità per “Enna città universitaria”

Borse di studio per studenti universitari, aule studio comunali e per un autobus che colleghi finalmente Enna con la stazione ferroviaria. Sono alcuni dei punti del documento “Enna città universitaria” votato ieri sera all’unanimità dal consiglio comunale. “Adesso bisognerà vigilare affinché gli impegni presi vengano rispettati – commenta il consigliere comunale del Pd Marco Greco – un grazie particolare ai ragazzi e ragazze dell’associazione Koinè Enna per il supporto”.

“Questa sera TUTTO il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Enna città universitaria” – aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Walter Cardaci – sono felice che oggi ha vinto tutta la comunità di Enna da noi rappresentata in consiglio. Abbiamo chiesto un tavolo tecnico tra amministrazione e governance della Kore. Abbiamo chiesto delle facoltà ad Enna per rilanciare l’economia della parte alta della città , che la sede del policlinico resti Enna sede dell’unica Facoltà di medicina nel centro Sicilia, abbiamo detto Si allo studentato ad Enna Bassa secondo le normative vigenti e alla realizzazione di un nuovo studentato anche ad Enna alta oltre quello presente, amplieremo i servizi da predisporre in favore degli studenti universitari. Oggi la città ha ribadito che Enna ha bisogno della Kore e che Kore ha bisogno di Enna”.

