Enna: Bicincittà 30 giugno 2024: istituzione divieti

IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. n. 30360 del 03/06/2024, con la quale il Comitato Territoriale UISP di Enna comunica

che il giorno 30/06/2024 avrà luogo l’evento sportivo nazionale in oggetto, consistente in una ciclopasseggiata

non competitiva nel centro storico;

VISTA la successiva nota prot. n. 33034 del 17/06/2024, con la quale si comunicano alcune modifiche al

percorso originario dell’evento sportivo di che trattasi;

CONSIDERATO che, in dipendenza di ciò, occorre regolamentare il transito veicolare in alcuni tratti stradali

per consentire l’ordinato svolgimento della predetta manifestazione sportiva in assoluta sicurezza per i

numerosi partecipanti, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTI gli artt. 5,7,14, 21 e 39 del D. L./vo del 30/04/92 n. 285 N. CdS;

VISTA la Determina Sindacale n. 28 del 17/05/2024, con la quale il Sindaco ha conferito allo scrivente

l’incarico di Dirigente dell’Area 4 – Polizia Locale;

PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Dirigente, ai sensi

dell’art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267 e degli artt. 4/2 e 70/6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i,

ORDINA

ISTITUIRE per il giorno 30/06/2024, dalle ore 08.00 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta veicolare

nella piazza Umberto, onde consentirvi una pausa dei partecipanti alla manifestazione in argomento, con un

punto ristoro e sorteggi dei premi in palio;

ISTITUIRE altresì per lo stesso giorno, dalle ore 10.00 fino a cessate esigenze, il divieto di circolazione

veicolare nei seguenti tratti stradali interessati dall’evento sportivo de quo:

 Viale IV Novembre – viale Diaz – corso Sicilia – via S. Agata – via Gen. Cascino – tratto di via Roma alta

compreso tra l’intersezione con via Gen. Cascino e la piazza Umberto – via Vulturo – piazza V.

Emanuele – via Roma bassa – q. Monte – viale IV Novembre.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

 pubblicazione all’Albo Pretorio;

 pubblicazione sul sito Internet del Comune;

 apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del CdS.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza, che è immediatamente

esecutiva.

Dalla data di Pubblicazione, avverso la Presente Ordinanza è ammesso ricorso:

– Entro 60 giorni al TAR Sicilia (CT)

– Entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana

