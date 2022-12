: ENNA AL 34MO POSTO NAZIONALE E AL SECONDO POSTO REGIONALE PER LA TARI MENO CARA

Enna è al 34° posto su 110 capoluoghi di provincia per la TARI meno cara. È questo il dato che emerge dall’annuale rilevazione dell’Osservatorio dei prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.

A darne notizia il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che così commenta: “nella nostra città si pagano in media 276 € contro una media nazionale di 314 € e una regionale di 396 €. Il dato è anche il secondo più basso in Sicilia (Caltanissetta 264 €)”.

“In questo contesto – aggiunge poi Dipietro – sono due i risultati da evidenziare: il contenimento della tariffa è avvenuto contestualmente ad un aumento della raccolta differenziata che, nel 2022, si attesta a circa il 67 %, contro una media nazionale pari al 63% e regionale al 42%, e il fatto che ad Enna si ha la quinta produzione più bassa di rifiuti a livello nazionale. Tutto ciò rappresenta il riconoscimento per il lavoro di squadra svolto in questi ultimi anni, e che vede sforzarci in un miglioramento continuo del livello di servizio erogato ai cittadini mantenendo i costi sostenibili”.

“Esorto, quindi – conclude il Sindaco Dipietro – tutti i cittadini a migliorare ancora, soprattutto evitando di gettare rifiuti per le strade, ma anche contribuendo al miglioramento della raccolta differenziata, non mettendo nel secco residuo rifiuti differenziabili e non mettendo frazioni estranee nelle frazioni differenziate, riducendo così ulteriormente la quantità di rifiuti e diminuendo lo spreco alimentare”.

Visite: 41