Enna: 8 marzo; l’evento “Donne per le Donne” raccontato da Maria Rosa Emma

Maria Rosa Emma: Intervista 8 marzo. Un sogno che si realizza. Lo commenta così Maria Rosa Emma scrittrice ennese emergente che per l’8 marzo in occasione della festa della Donna ha organizzato un importante evento dal titolo “Donne per le Donne”

“Era da tanto che desideravo realizzare un evento del genere – conferma – l’idea è nata qualche mese fa. A dire il vero mi sembrava troppo ambiziosa e non sapevo se le autrici avrebbero accettato la mia proposta, soprattutto Elisa Di Dio che è sempre molto impegnata. Ma quando ha accettato ho fatto i salti di gioia, mi sento onorata dalla sua presenza”.

Il perché di questo evento? “Ho voluto fortemente questo evento perché a mio avviso noi donne dobbiamo sempre coalizzarci e rallegrarci per i successi delle altre e non provare invidie o gelosie . L’unico rammarico è pensare che purtroppo non ci saranno le mie amiche scrittrici Giusy Panassidi che mi ha sempre incoraggiata a organizzare qualcosa del genere e Maria Vittoria Calì che pur essendo giovanissima conosce la sofferenza. Non potranno partecipare perché entrambe non sono a Enna. Sono grata al parroco don Carmelo Salinitro della chiesa di San Cataldo perché mi da dato la possibilità di usufruire del salone parrocchiale.

Chi ti accompagnerà in questo tuo viaggio di “Donne per le Donne”?

“Sarò affiancata da collaboratrici stellate: Anna Vasquez nota avvocatessa, poetessa e scrittrice, nonchè mia ex professoressa di Diritto ed economia. All’epoca anche quando pronunciava la parola “fattispecie” dalle sue labbra usciva musicalità. Era una giovane, bella e brava prof, oggi i suoi libri sono poesie dentro la prosa.

Nicoletta Giamblanco, una giovane ragazza laureata in lingue, durante il lockdown scrisse un libro, diario in cui trapela la sua resilienza, una ragazza in gamba.

Salvina Alba, professoressa di francese che in questo progetto mi ha dato manforte, siamo in gran sintonia, ha in attivo tanti libri profondi e interessanti con descrizioni minuziose e dettagliate.

Irene Varveri Nicoletti, una poliedrica donna con cui ho parecchio feeling, molto colta, ha studiato storia e critica d’arte, dirigente dell’Inail di Enna, attrice teatrale, pittrice e scrittrice. La sua scrittura sembra tracciata dalle ali di una farfalla.

Elisa Di Dio, insegnante di lettere, lettrice, attrice teatrale, un’istituzione per la nostra città. Sono onorata di condividere con lei questo evento.

Giuseppina Tesauro, laureata in scienze dell’educazione, giornalista pubblicista, scrittrice, persona solare e socievole.

Non ho parlato di me stessa, del resto non c’è tanto da dire, mi chiamo Maria Rosa Emma, amo scrivere perché la scrittura mi mette le ali.

