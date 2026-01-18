Storie correlate

scuola formazione politica 2

Fratelli d’Italia: Al via dal 23 gennaio 2026 la Scuola di Formazione Politica a Enna e Caltanissetta.

Riccardo Gennaio 18, 2026 0
gaetana Palermo

Il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani incontra l’assessore Gaetana Palermo ed il sindaco di Nissoria Rosario Colianni

Riccardo Gennaio 17, 2026 0
tajani

Il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani incontra l’on Luisa Lentieri, l’ex Ministro Salvatore Cardinale ed il Presidente del Consiglio Comunale di Enna Paolo Gargaglione

Riccardo Gennaio 17, 2026 0

Ultime notizie

scuola formazione politica 2

Fratelli d’Italia: Al via dal 23 gennaio 2026 la Scuola di Formazione Politica a Enna e Caltanissetta.

Riccardo Gennaio 18, 2026 0

Calcio a 5 Serie A2: la Gear Piazza Armerina vince ad Acri e sale ancora in classifica

Riccardo Gennaio 18, 2026 0

Basket Serie B nazionale: la Siaz Piazza Armerina batte il Legnano

Riccardo Gennaio 18, 2026 0

Calcio a 11 e Calcio a 5 M/F gli impegni della domenica per le formazioni ennesi

Riccardo Gennaio 18, 2026 0