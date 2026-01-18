Nel corso di un vivace e partecipato incontro è stato costituito il movimento “Enna Futura”, espressione politica di un gruppo già da tempo impegnato nella costruzione di una sintesi fra il mondo cattolico democratico, quello riformista e quello della società civile. Durante la riunione è stato anche eletto un coordinamento politico presieduto dal Presidente del Consiglio comunale Paolo Gargaglione.

L’imminente nuova fase, vedrà impegnato il movimento nella realizzazione di una piattaforma programmatica che veda il cittadino protagonista, chiamato come sarà ad esprimere il suo pensiero sul futuro della Città. Credibilità, coinvolgimento, concretezza e soprattutto responsabilità condivisa, saranno i principi di base che ispireranno l’azione di “Enna Futura” anche nel rapportarsi, senza alcun pregiudizio, d’intesa con gli amici di Forza Italia, con tutte le forze politiche e sociali che lo vorranno. Economia locale e lavoro, partecipazione e trasparenza, istruzione e formazione, mobilità, qualità della vita, salute, ambiente ed energia, amministrazione digitale, sicurezza e cura del territorio insieme ad un nuovo rapporto di collaborazione aperta e dinamica con l’Università sono i temi che saranno proposti a tutti coloro che si dimostreranno interessati ad interloquire con “Enna Futura”, la quale parteciperà alle prossime elezioni con proprie liste, in gran parte già complete, costruite sulla competenza e la passione dei tanti che hanno scelto di dare il loro contributo in modo attivo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, prima del confronto programmatico la diffusione di notizie su possibili alleanze è palesemente infondata.

Il portavoce di Enna Futura

Dario Cardaci

