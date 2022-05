Economia: il settore tessile motore di sviluppo delle aree interne. Mercoledì a Gagliano Castelferrato (En), iniziativa di Cgil e Filctem regionali e di Enna

Palermo, 16 mag- Il settore tessile come motore di sviluppo delle aree intere. Se ne parlerà mercoledì 19 maggio a Gagliano Castelferrato (En) , all’Auditorium “Aldo Scialfa” (Plesso Santa Maria di Gesù) a partire dalle 9 nel corso di un’iniziativa organizzata da Cgil e Filctem Sicilia assieme a Cgil e Filctem Enna dal titolo “La provincia di Enna eccellenza di resilienza” che si aprirà con la relazione di Alfredo Schilirò, segretario generale della Filctem di Enna e si concluderà con l’intervento della segretaria nazionale della categoria Sonia Paoloni. In programma due tavole rotonde, la prima dalle 10.30 alle 11.30 sul tema “Il sistema moda nella provincia di Enna”. La seconda dalle 11.45 alle 12.45 dal titolo“Aree interne: il lavoro nelle mani delle donne”. Interverranno rappresentanti delle associazioni di categoria, delle istituzioni, del sindacato e del settore . In programma anche l’intervento del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Tra le esperienze di cui si parlerà quella della cooperativa Etnos che sta portando avanti il progetto Equodress che vede impegnate le donne della casa Rifugio, che sono state vittime di violenza. Un percorso dunque di sartoria sociale all’insegna della solidarietà e dell’inclusività.

