È iniziata “‘A Fèra 2026”: San Mauro Castelverde celebra il suo Santo Patrono

Ha preso ufficialmente il via oggi (4 luglio) “‘A Fèra 2026”, il tradizionale calendario dei festeggiamenti in onore di San Mauro Abate, patrono di San Mauro Castelverde. Fino al 12 luglio il borgo madonita sarà protagonista di nove giorni di celebrazioni che uniranno fede, tradizione, cultura, musica e spettacolo, coinvolgendo l’intera comunità e i tanti visitatori che, come ogni anno, raggiungeranno il paese per condividere uno degli appuntamenti più sentiti del territorio.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, dal Comune di San Mauro Castelverde e dalla Parrocchia San Giorgio Martire, è iniziata nel pomeriggio di oggi.

Il programma religioso rappresenta il cuore della manifestazione. Le solenni celebrazioni eucaristiche, le processioni con il simulacro del Santo Patrono e l’apertura e la chiusura del sacello della reliquia scandiranno i momenti più intensi della festa, culminando giovedì 9 luglio con la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo della Diocesi di Cefalù, e con la solenne processione per le vie del paese.

Non mancheranno gli appuntamenti musicali e di intrattenimento, con spettacoli capaci di coinvolgere tutte le generazioni. Tra gli eventi in programma il Radio Time 90 Dance Show, il concerto della tribute band dei Pooh “I PU’ Band” e l’esibizione di Gaetano Riccobono & Romanticia Jazz Choir, inserita nel circuito del Sicilia Jazz Festival.

Spazio anche allo sport con il torneo “‘A Fèra – Piccoli Campioni”, dedicato ai più giovani, e alle tradizioni popolari, grazie ai giri bandistici, alle esecuzioni di marce sinfoniche, ai “Tammuriati” nel centro storico e agli immancabili spettacoli pirotecnici curati dalla Fuochi Castorino, che accompagneranno alcuni dei momenti più significativi della manifestazione.

La chiusura dei festeggiamenti, domenica 12 luglio, sarà affidata alla processione del simulacro di San Mauro Abate con la tradizionale benedizione delle campagne, seguita dalla Santa Messa all’aperto con il fercolo del Santo Patrono.

“‘A Fèra” continua a rappresentare uno dei momenti più significativi della vita della comunità di San Mauro Castelverde: una festa che custodisce la memoria, rinnova la devozione verso il Santo Patrono e rafforza il senso di appartenenza di un intero territorio, accogliendo con calore quanti scelgono di condividere questa esperienza di fede e tradizione nel cuore delle Madonie.

San Mauro Castelverde vi aspetta per vivere insieme la festa di San Mauro Abate, tra spiritualità, cultura e grandi emozioni.

Advertisement

Advertisement

Visite: 115