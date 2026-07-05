Arriva anche a Enna l’iniziativa dei Giovani Democratici e PD Sicilia “Dove Nasci Conta”

Prosegue a Enna il lancio di “Dove Nasci Conta”, la campagna regionale promossa dai Giovani Democratici Siciliani e dal PD Siciliano per il diritto a restare.

L’appuntamento è per giorno 8 alle 18 nella Sala Consiliare del Libero Consorzio Comunale di Enna per un confronto che metterà al centro un dibattito con i giovani amministratori e le giovani amministratrici locali, per dare voce a chi ogni giorno fa la propria parte per investire sul nostro territorio.

Chiuderanno l’iniziativa la Segretaria Nazionale dei Giovani Democratici Virginia Libero e il Vicesegretario Nazionale Filippo Giomini.

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