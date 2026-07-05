A novembre in Sicilia gli “Stati Generali dell’accoglienza” annunciati dalla Fondazione E-novation

Nelle ore in cui il Santo Padre Leone XIV arriva in Sicilia, visita Lampedusa e parla di Libertà e Speranza in nome dell’accoglienza e del primato della persona umana, in assoluta continuità con Papa Francesco, si conclude la Summer School della Fondazione E- notation. La Fondazione, che fa riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, animata da molti cattolici impegnati e presieduta dal giornalista Massimo Lucidi, ha scelto anche quest’anno “il continente Sicilia” per parlare con imprenditori, istituzioni, e giovani delle dinamiche dello sviluppo possibile, sostenibile e inclusivo, al tempo digitale. Dopo giornate trascorse in Provincia di Palermo, organizzate da Sabrina Gianforte Vicepresidente di E-novation e presidente della Proloco di Bagheria, l’evento si è chiuso nella splendida cornice del Sikania Garden Village con una festa per il 4 luglio, perché l’America rappresenti per sempre la Terra delle Opportunità, della libertà politica economica e sociale. Il messaggio si è levato forte da questo luogo simbolo di Eccellenza e Sostenibilità, suggestivo, ai piedi dell’Etna, a Randazzo, “custodito” ‐ è il caso dire – dalla Famiglia di Pippo e Rosaria Russo, una tra le realtà florovivaistiche di riferimento a carattere europeo dove annualmente si svolge la manifestazione “Passeggiate per l’Italia” di Assoimpredia, l’associazione di riferimento del settore. Ambiente e Persona, Creato, Futuro delle città e dei borghi, cultura digitale, comunicazione ed eventi sono stati trattati nel corso di questi giorni tra Palermo, Bagheria, Aspra, Santa Flavia, Porticello, Termini Imerese e i comuni etnei. L’idea forte che è emersa dal confronto, presentando gli eventi che ogni anno la Fondazione realizza, in primis Premio Eccellenza Italiana a Washington DC e gli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza in Vaticano, la spiega molto bene Sabrina Gianforte: “la nostra determinazione è continuare a offrire un contributo dal basso, concreto quanto operativo alla partecipazione e e alla comune riflessione. Ecco perché l’isola dell’accoglienza, il continente Sicilia, può e deve riscoprirsi laboratorio di Sostenibilità e Inclusione, di Accoglienza e Partecipazione che vuol dire innovazione continua industriale e sociale come sempre è stata nella Storia questa terra”.

Il 20 novembre a Palermo nascono con questo spirito gli Stati Generali della Accoglienza e segue in questi giorni una grande call to action spiega Massimo Lucidi “profittando che la Sicilia entra nel cuore di tutti e tra offerta turistica e l’innovativo approccio quale laboratorio di servizi alle imprese, alla persona, al territorio può davvero diventare un modello straordinario di inclusione e messa a reddito di risorse. È il “modello americano” dove nessuno si sente escluso ma tutti partecipi”, conclude Lucidi, riferendosi alle parole del Papa americano a cui è stata assegnata in queste ore pure la Liberty Medal. All’evento della Fondazione E-novation hanno partecipato tante aziende di valore: presente anche Prism impresa sociale da Palermo a Bruxelles con Alessandro Melillo; l’incontro è stato occasione per lanciare alcune candidature di alto profilo quali:

l’ingegner Antonello Mineo del Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese; Biagio Semilia a capo di

Innovation Island a Palermo, e l’ingegner Giovanni Manduca di

Elettrocostruzioni a Caltanissetta, proprio nel segno internazionale e innovativo, la cui motivazione è stata per tutti: “Per l’impegno all’ eccellenza, alla sostenibilità e all’innovazione continua, che si traduce con l’orgoglio, la continuità e l’inclusione, in uno stile di vita sensibile all’ambiente, al prossimo, e ai valori che ci uniscono quelli della “cultura della vita”.

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