Dissesto, da giunta Schifani 62 milioni per la prevenzione del rischio idrogeologico

Risorse per quasi 62 milioni di euro per i progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia. Arrivano grazie alle risorse derivanti da economie riprogrammabili del Psc (Piano di sviluppo e coesione).

«Abbiamo recuperato risorse consistenti – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – che destiniamo al finanziamento di progetti per la messa in sicurezza di territorio più esposti al rischio idrogeologico e o all’erosione costiera. Il mio governo sta impiegando ogni risorsa disponibile per la tutela del territorio e la salvaguardia della sicurezza dei nostri cittadini».

In particolare, si tratta di 61,9 milioni che saranno impiegati per progetti di mitigazione del rischio ambientale, inizialmente selezionati nell’ambito del Po fesr 2014/20, che fanno capo al dipartimento Ambiente dell’assessorato del Territorio.

