Di Caro sfida la Selva di Fasano

Il driver nisseno, vincitore di tutte le sue prime 18 gare fra le Sport Car motorizzate moto, 2 volte campione Italiano sarà tra i protagonisti del secondo round Tricolore Supersalita al volante della Nova Proto NP03 della Best Lap. La gara ,organizzata da Egnathia corse, giunta alla 67ª edizione e nel segno degli 80 anni della competizione, si correrà il 30 e 31 maggio con validità anche per il CIVM Sud. Le fasi salienti delle due gare saranno trasmesse in diretta televisiva su ACI Sport TV (Canale 228 SKY, 52 TivùSat e streaming su acisport.tv).

Caltanissetta, 28 maggio – Dopo il brillante avvio stagionale in Valcamonica, Andrea Di Caro è pronto a tornare in azione nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Supersalita, per la 67^ edizione della prestigiosa Coppa Selva di Fasano, che quest’anno compie 80 primavere.

Il giovane pilota siciliano si presenterà in Puglia da leader consolidato fra le Sport Car motorizzate moto, forte di una striscia impressionante di diciotto successi consecutivi e di una continuità di rendimento che negli ultimi anni lo ha reso uno dei riferimenti assoluti della categoria. Numeri importanti, ottenuti però con una naturalezza che rappresenta probabilmente una delle qualità più evidenti del portacolori della Best Lap.

Dietro risultati e record c’è infatti la capacità di affrontare ogni weekend con lucidità, equilibrio e gestione emotiva, qualità che consentono a Di Caro di interpretare situazioni estremamente complesse con apparente semplicità. Una caratteristica che gli permette di mantenere margine anche nei momenti più delicati e di lavorare con continuità insieme alla squadra sullo sviluppo della Nova Proto NP03 Aprilia.

La Coppa Selva di Fasano rappresenterà un nuovo esame di alto profilo. Il tracciato pugliese, tecnico e misto, alterna tratti guidati a sezioni scorrevoli dove precisione e coraggio devono convivere costantemente. Una salita che tradizionalmente mette sotto pressione uomini e mezzi e dove il livello del Supersalita promette ancora una volta distacchi ridottissimi.

Reduce dal successo ottenuto in Valcamonica con tanto di nuovo record di categoria, Di Caro arriverà quindi a Fasano con grande fiducia, ma senza perdere quell’approccio razionale che ha contraddistinto la sua crescita.

«Sappiamo bene che nel Supersalita non si può mai abbassare la concentrazione – ha dichiarato Di Caro – perché gli antagonisti sono sempre pronti a sfruttare qualsiasi minima situazione. Fasano è una gara molto particolare, con un tracciato misto e veloce dove non è semplice fare la differenza e riuscire a trovare subito il ritmo giusto e interpretare bene ogni tratto della salita. Noi continuiamo a lavorare con serenità e metodo, cercando di migliorare gara dopo gara insieme alla squadra».

Per il giovane nisseno si profila dunque un altro fine settimana ad alta intensità, che centa domani 29 maggio con con le verifiche sportive e tecniche, mentre sabato 30 maggio si svolgeranno le due manche di prove ufficiali con partenza dalle ore 9.00. Domenica 31 maggio alla stessa ora andranno in scena le due salite di gara lungo il celebre percorso che collega Fasano a Selva di Fasano, le cui fasi più salienti saranno trasmesse in diretta televisiva su ACI Sport TV (Canale 228 SKY, 52 TivùSat e streaming su acisport.tv).

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