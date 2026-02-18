Storie correlate

Donne nelle giunte comunali, Caronia: “Giornata storica, passo importante per le donne al potere”

Riccardo Febbraio 18, 2026

Ddl Enti locali, Antonio De Luca (M5S): “Orgoglioso per norma su quote rosa, arrivata pure troppo tardi. Tagliando antifrode altro tassello di legalità su meccanismi elettorali”

Riccardo Febbraio 18, 2026

ARS: DDL ENTI LOCALI. GIAMBONA “QUOTE DI GENERE? NORMA DI CIVILTÀ. CON ABROGAZIONE ART. 61 RIPRISTINATA LEGALITÀ”

Riccardo Febbraio 18, 2026

Calcio a 5 Serie A2: la Gear Piazza Armerina continua a sognare

Riccardo Febbraio 18, 2026
Enna alla Soprintendenza incontro su Archeologia preventiva e buone pratiche di sviluppo sostenibile.

Riccardo Febbraio 18, 2026
Associazione Luciano Lama: continua il progetto Social Market Food

Riccardo Febbraio 18, 2026
Riforma della Giustizia: le ragioni del No: se ne parla oggi a Piazza Armerina

Riccardo Febbraio 18, 2026