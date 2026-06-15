Si è concluso a Enna il primo giro di assemblee provinciali del movimento SUD chiama NORD, un’iniziativa di dialogo e ascolto che ha registrato un forte riscontro a livello locale.

All’incontro ha partecipato anche il Comitato Sud chiama Nord di Regalbuto ribadendo la propria volontà di impegnarsi attivamente per dare alla Sicilia un ruolo centrale nel proprio domani.

Il nostro lavoro prosegue all’insegna della trasparenza e della concretezza, promuovendo progetti e idee reali per far ripartire la nostra regione. Crediamo fermamente che il futuro dei siciliani debba essere deciso direttamente dalle comunità locali e dai cittadini, rifiutando qualsiasi imposizione dall’alto.

La prossima tappa cruciale di questo percorso politico e civico si terrà il 18 luglio al Teatro Politeama di Palermo, un appuntamento chiave in cui il progetto prenderà definitivamente forma.

Coordinatrice provinciale di S.C.N. Maria Carmela Romano.

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