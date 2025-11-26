Da ieri 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al 10 dicembre, Giornata dei diritti umani, la città di Enna è illuminata di arancione.

Il Soroptimist International Club Enna, con la presidente e architetto Silvana Virlinzi, ha aderito alla campagna internazionale “Orange the World”, promossa dall’ONU attraverso UN Women e dalla Federazione Europea del Soroptimist.

Con il supporto del Comune di Enna, della Questura, dei Carabinieri e dell’Università Kore, il Club ha illuminato alcuni dei monumenti storici della città, tra cui il Castello di Lombardia e la Torre di Federico. Sono stati, inoltre, coinvolti presìdi della sicurezza pubblica, come la Caserma dei Carabinieri e luoghi simbolo della cultura e della formazione dei giovani, come la Biblioteca dell’Università Kore. Il 25 novembre, infatti, la presidente e alcune socie del club hanno partecipato all’accensione della illuminazione della questura voluta dal questore di Enna, Salvatore Fazzino.

Il colore arancione, associato alla vitalità, alla creatività, all’attivismo sociale e alla voglia di vivere, si contrappone simbolicamente al nero, colore della morte e della violenza.

“Il contrasto alla violenza di genere è un obiettivo centrale nell’impegno del Soroptimist, così come lo è la lotta costante contro ogni forma di violenza, fisica, psicologica o economica , perché rappresenta sempre e comunque una violazione dei diritti umani” dice la presidente Virlinzi .

