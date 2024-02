Cuochi: secondo posto per il Chef ennese insieme al Team Sicilia Enzo Leanza alle Olimpiadi dei Cuochi a Stoccarda

Assieme al Team SICILIA ci congratuliamo con ENZO LEANZA PER IL PRESTIGIOSO ARGENTO ALLE OLIMPIADI DI CUCINA IN STOCCARDA .

QUESTO NON DEVE ESSERE SOLO IL RISULTATO DEL SINGOLO MA DI UNA PROVINCIA CHE FUNZIONA GRAZIE AI SOCI MA SOPRATTUTTO GRAZIE AL NOSTRO PRESIDENTE Giuseppe Rinallo CHE RIESCE AD UNIRE UNA COMUNITÀ, QUELLA ENNESE. GRAZIE ENZO .

Unione Regionale Cuochi Siciliani

Visite: 86