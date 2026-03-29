Cresce l’attesa per le Premiazioni ACI Sport Sicilia del 4 aprile

Sabato alle 16.00 al PalaCultura “Antonello da Messina” la cerimonia dei Campioni Siciliani. Attesi ospiti di rilievo e una serata ricca di contenuti e spettacolo .

Messina, 28 Marzo 2026. A una settimana dall’appuntamento, cresce l’attesa per la Premiazione dei Campioni Siciliani delle quattro ruote 2025, in programma sabato 4 aprile alle ore 16.00 presso il PalaCultura “Antonello da Messina”, in Viale Boccetta.

L’evento, promosso dalla Delegazione ACI Sport Sicilia, rappresenta il momento culminante della stagione sportiva regionale e celebrerà i protagonisti dell’automobilismo isolano in una cornice di prestigio, resa possibile grazie all’ospitalità della Città Metropolitana di Messina e del Comune della Città dello Stretto, da sempre legati al motorsport da una consolidata tradizione di passione e partecipazione.

Un momento sempre emozionante e sempre atteso che quest’anno abbiamo nuovamente il piacere di avere in provincia di Messina – afferma Massimo Rinaldi delegato regionale Aci Sport Sicilia – come sempre la nostra Regione brilla nello sport delle quattro ruote a ogni livello. Questo sarà il momento di celebrare tutti insieme quanti si rendono protagonisti nel Motolo Sport. Come delegazione siamo grati a quanti stanno conferendo il massimo impegno affinché questo momento celebrativo sia occasione di incontro, di festa e di inizio della nuova stagione che tutti attendiamo.

Il programma della cerimonia prevede l’assegnazione di riconoscimenti di particolare rilievo, tra cui il “Premio Nino Vaccarella”, dedicato alla memoria del leggendario campione palermitano, e i “Volanti Sicilia”, tributo ai protagonisti che hanno contribuito a valorizzare il movimento automobilistico dell’Isola.

Alla manifestazione è attesa la presenza di cariche federali nazionali di vertice, insieme a tutte le principali rappresentanze regionali dell’Automobile Club d’Italia e di ACI Sport, oltre ad ospiti di caratura nazionale del settore, a conferma dell’importanza dell’appuntamento nel panorama sportivo.

Durante la cerimonia saranno premiati i Campioni Siciliani assoluti delle principali discipline delle quattro ruote, dal Rally moderno e storico, alla Velocità in Salita moderna e storica, fino allo Slalom, al Karting e alla Regolarità, a testimonianza della varietà e della vitalità del motorsport siciliano.

La serata sarà impreziosita da contenuti multimediali e momenti di spettacolo, con la proiezione di filmati dedicati ai momenti più significativi della stagione sportiva appena conclusa, offrendo al pubblico un racconto coinvolgente delle imprese sportive che hanno caratterizzato il 2025.

La Premiazione rappresenterà inoltre l’occasione per rendere omaggio ai piloti siciliani distintisi nei campionati nazionali e internazionali, confermando il ruolo di primo piano della Sicilia nel panorama automobilistico.

Tutti i premiati hanno già ricevuto l’invito ufficiale e ulteriori comunicazioni operative dalla segreteria della Delegazione ACI Sport Sicilia, in vista di un appuntamento che si preannuncia tra i più partecipati e significativi della stagione.

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