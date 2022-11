Corso di formazione online per guide e accompagnatori turistici tra Sicilia e Calabria

Organizzato dall’Associazione SiciliaTourLeaders in collaborazione con BCsicilia e il Centro di Lingua e Cultura Ellenica Ellinomatheia di Reggio Calabria si terrà da novembre 2022 a febbraio 2023 un Corso di formazione online per guide e accompagnatori turistici.

Il lungo seminario prevede nove lezioni on line e quattro visite guidate. Il primo appuntamento sarà martedì 22 novembre alle 17,30 con una conferenza online dedicata allo sbarco in Sicilia del 1943 che sarà tenuta da Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, mentre lunedì 5 dicembre 2022 è prevista una lezione dal titolo “Fantasmi e misteri di Sicilia” tema affrontato da Maria Teresa Di Blasi e Claudio Paterna. Gli altri incontri prevedono “La natività in Sicilia tra arte e tradizione”, “I Bronzi di Riace a 50 anni dalla scoperta”, “Antonello Gagini e la diffusione del Rinascimento in Calabria e Sicilia” “Il culto ebraico. Testimonianze in Calabria e Sicilia”, “Il Culto di Demetra e Persefone a Locri e in Sicilia”, “L’arte della Ceramica in Calabria e in Sicilia”, “Il Carnevale in Sicilia”.

Il programma è arricchito inoltre da una serie di visite guidate. Il 26 novembre al Museo Diocesano di Catania e alla Mostra dedicata alla pittrice Sofonisba Anguissola, il 27 novembre al museo dello sbarco in Sicilia presso il complesso delle ciminiere di Catania, il 10 dicembre all’Eco Museo degli Iblei a CanicattiniBagni, con degustazione di prodotti tipici, infine il 25 e il 26 febbraio un viaggio in Calabria con tappe a Seminara, Gerace, Locri e Casignana.

La tematica del corso fa riferimento al rapporto stretto tra Sicilia e Calabria, focalizzandosi su aspetti comuni nel campo della storia dell’arte, dell’archeologia, della religione e delle tradizioni popolari. Sarà ancora una volta un’opportunità imperdibile per approfondire argomenti interessanti e originali, utile per tutti, sia per chi comincia a muovere i primi passi nel settore del turismo sia per chi già è attivo da molto tempo, ma vuole migliorarsi e crescere o per semplici appassionati. Per informazioni e iscrizioni: info@siciliatourleaders.com.

