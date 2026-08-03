ControCorrente continua a crescere nei territori ed anche la provincia di Enna risponde presente.

Un nuovo faro è stato aperto a Barrafranca da un gruppo di cittadini che convintamente ha aderito al movimento di Ismaele La Vardera.

A darne notizia è il coordinatore regionale Gandolfo Lo Verde: “diamo il benvenuto agli amici di Barrafranca che con grande convinzione hanno aderito al nostro progetto. Siamo felici di sbarcare in importanti comuni dell’ennese, in quanto territori abbandonati dalla politica e che invece meritano particolare attenzione”. Soddisfazione anche da parte del responsabile del nuovo faro di Barrafranca, Biagio Bevilacqua: “Siamo pronti a dare il nostro contributo ed il nostro sostegno al progetto di ControCorrente, unica speranza in uno scenario politico siciliano profondamente triste, decadente e depresso”.

Tra le prime iniziative intraprese dal faro, ci sarà la raccolta firme a supporto della petizione sull’acqua lanciata dal movimento di Ismaele La Vardera.

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