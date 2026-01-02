Continuano gli eventi del Natale ad Enna
– giorno 3 Gennaio, al Teatro Neglia, alle ore 20.30, Memorial Andrea D’Amico “Io l’ho conosciuto”
– giorno 4 Gennaio, al Teatro Neglia, alle ore 20.30, ritorna “Candele in Musica” con “Musica da Oscar, i grandi successi del Cinema “;
– giorno 5, Chiesa del Carmine, alle ore 20, Concerto inaugurale “Un’armonia che ritorna “, in occasione della riapertura della Chiesa del Carmine, con violino, pianoforte e violoncello;
– giorno 6 gennaio, al Teatro Neglia, alle ore 17.30 (I^Spettacolo) e alle ore 20.30 (II^Spettacolo), direttamente da Live Show (La trasmissione televisiva più vista in Sicilia), lo Spettacolo “Sono figlio unico “, con il Grande Carmelo Caccamo, Cristiano Di Stefano, Nuccio, Kevin, ecc…
Biglietti su LiveTicket