CONSULENTI IMMOBILIARI PROFESSIONISTI.

CONFCOMMERCIO E FIMAA SCOMMETTONO A ENNA

SU UN PERCORSO ABILITANTE DI ALTO PROFILO.

A breve l’avvio della seconda edizione a Enna. Frequentare il corso per Agenti Immobiliari

è obbligatorio per l’ammissione all’esame di abilitazione alla CCIAA,

per l’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.

“Affidarsi esclusivamente ad un agente immobiliare professionista e abilitato non è solo una questione di tendenza generata dai numerosi format televisivi sul tema, ma è una serissima questione di tutela legale ed economica: significa scegliere la sicurezza di interagire con un professionista in regola, che aderisce ad un codice deontologico vincolante e che è assicurato contro i rischi professionali” dichiara Vincenzo Torrisi, Presidente della sezione Provinciale Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari), nonché già titolare di una delle Agenzie Immobiliari storiche della città, e sottolinea che “sono loro i consulenti che fanno davvero la differenza nel mercato immobiliare. Scegliere un mediatore certificato significa assicurarsi una transazione senza sorprese. Il mio auspicio è che a breve venga anche sancito il tirocinio per la categoria”.

Ma esattamente, chi è l’agente immobiliare? E’ quel libero professionista che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (o intermediazione) senza essere legato ad alcuna di esse da vincoli di subordinazione o collaborazione. La Legge 39/1989 disciplina l’esercizio dell’attività di mediazione e stabilisce i requisiti personali, morali e professionali per l’esercizio dell’attività. Quando svolta in modo professionale, la mediazione rientra tra le attività di impresa. Ogni agente immobiliare professionista è iscritto alla Camera di Commercio (CCIAA) con il codice Ateco 68.31.00, requisito fondamentale per operare legalmente nel settore ed al Registro delle Imprese o nei repertori (REA) tenuti dalle Camere di Commercio. I diritti, gli obblighi, le responsabilità del mediatore e la disciplina generale in materia di mediazione, sono contenuti nel Codice Civile. Frequentare il corso di formazione è obbligatorio per presentarsi all’esame finale (d.m. 300/1990). L’idoneità acquisita con il superamento dell’esame è il requisito professionale indispensabile per esercitare la professione.

“I percorsi di preparazione all’esame per ottenere il patentino da Agente Immobiliare, sono corsi abilitanti che si possono frequentare solo presso enti accreditati dalle Regioni, come prescritto dalla norma. E’ per questo motivo” riferisce Gianluca Speranza, Direttore di ConfCommercio Enna-Caltanisetta “che, non solo ho voluto che la nostra sede ottenesse l’accreditamento ma sono anche riuscito ad ottenere che Enna fosse l’unica sede siciliana in cui le ben 150 ore di formazione, si svolgono per il 50% in presenza e per il restante 50% in Fad sincrona ed asincrona. Questo perché ben conoscendo le problematiche che spesso sono legate alla fruizione di percorsi di formazione da parte di corsisti lavoratori e/o adulti” abbiamo voluto offrire le più ampie possibilità di frequentare un corso impegnativo e di tale spessore, in modo agevole anche per coloro che non risiedono a Enna e Provincia. Pertanto mi preme informare gli aspiranti agenti immobiliari siciliani che a pochi mesi dalla conclusione della prima edizione, la nostra segreteria ConfCommercio di Enna-Caltanissetta accoglie già le domande di preiscrizione alla seconda edizione del corso. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande poiché purtroppo il numero dei posti è limitato”.

Il piano di studi prevede principalmente: Diritto Civile (diritti reali, obbligazioni, contratti: mandato, mediazione, vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, ipoteca), Diritto Tributario (imposte e tasse relative ad immobili ed adempimenti fiscali connessi), Legislazione sulla disciplina della professione di mediatore (regolamentazione e disciplina della professione di mediatore, requisiti, iscrizione al Registro delle Imprese o Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A), funzione della Camera di Commercio), Estimo (il Catasto, la trascrizione, i registri immobiliari, le concessioni, l’urbanistica -concessione, autorizzazione, comunicazione, regolamento edilizio-, comunione e condominio di immobili, credito fondiario ed edilizio, finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili), Mercato immobiliare urbano ed agrario e relativi prezzi ed usi (valutazioni immobiliari residenziali, valutazioni immobiliari commerciali, valutazioni terreni edificabili, aziende agricole). Ed altri moduli.

Indispensabile, nei percorsi abilitanti è la presenza di uno staff di formatori già professionisti di alto profilo. “La mia esperienza da formatore per gli aspiranti Agenti Immobiliari siciliani inizia nel 2015 “ dice Ivan Tirrito, Ragusano, Agente Immobiliare da 28 anni e Manager di una rete di agenzie con sede in Sicilia ed a Malta “e partecipare come docente alla prima edizione del corso a Enna è stata per me una importantissima esperienza personale oltre che professionale. La materia di cui mi occupo ‘Legislazione sulla disciplina della professione del mediatore’ mi permette di entrare nel vivo della professione. Il mio è un approccio didattico attivo, mi diverto molto ad arricchire le mie lezioni trasferendo competenze pratiche, decisionali e analitiche attraverso lo studio di situazioni e casi concreti, complessi e frequenti, collegando la teoria alla pratica ed aumentando il coinvolgimento e le capacita di problem solving dei corsisti. La mia fortuna è quella di riuscire a percepire l’entusiasmo dell’aula e appagare “tutte” le curiosità e la fame di apprendere, soprattutto dei giovanissimi, anche con esperienze vere vissute durante l’esercizio della mia lunga professione. E’ soprattutto a loro che cerco di trasferire la stessa mia passione, il senso di grande responsabilità e di assoluta trasparenza verso il Cliente. Credo fermamente che un buon docente raggiunge l’obiettivo formativo solo se riesce a trasferire l’arte della professione in una sorta di corso/tirocinio!”

La seconda edizione del corso, partirà entro l’estate.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria ConfCommercio di Via Vulturo 34, Enna. Tel. 0935 500971.

Per conoscere i servizi forniti da FIMAA Enna e CONFAPPI Enna, o per iscriversi alle attività di formazione-Aggiornamento riservate Agenti immobiliari, contattare il referente di zona Vincenzo Torrisi Tel.0935 22053.

Confcommercio, la più grande rappresentanza d’impresa in Italia

FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari Agenti Immobiliari Mediatori Creditizi Mediatori Merceologici – FIMAA

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