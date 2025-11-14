Storie correlate

meteo 4

Previsione Meteo Enna: Arrivato il flusso mite previsto. Continuerà

Riccardo Novembre 13, 2025

Terme di Sciacca, pubblicato il nuovo bando per il rilancio. Schifani: «Un passo decisivo per la rinascita del settore in Sicilia»

Riccardo Novembre 13, 2025

Assetto idrogeologico, aggiornato il piano regionale: Alcamo e Leonforte dichiarati “siti di attenzione”

Riccardo Novembre 13, 2025

Ultime notizie

FARE DIVENTARE LA CULTURA OCCASIONE DI OCCUPAZIONE E CRESCITA, IL PRESIDENTE REGIONALE CONFCOMMERCIO SICILIA

Riccardo Novembre 14, 2025

Caltanissetta, al via il 18 novembre la Stagione Teatrale “Atto 150 – Sei sogni a teatro”: si inaugura con Peppino Mazzotta e uno straordinario cast in ENIGMA

Riccardo Novembre 14, 2025
seminario informativo

Confartigianano Enna: seminario informativo sulla gestione dei rifiuti pericolosi

Riccardo Novembre 14, 2025

Enti locali, Schifani autorizza anticipo 60% sulla quarta rata dei trasferimenti ai Comuni

Riccardo Novembre 14, 2025