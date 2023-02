Con la Coppa della Consuma si apre il 2023 delle cronoscalate

La gara dell’Automobile Club Firenze dal 24 al 26 marzo rilancia la doppia validità di Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e Trofeo Italiano Velocità Montagna ed inaugura il calendario ACI Sport della specialità

Pelago (FI), 8 febbraio 2023. Dal 24 al 26 marzo sarà l’Automobile Club Firenze, per il tramite della propria società controllata Acipromuove in collaborazione con Reggello Motorsport, ad inaugurare la stagione delle cronoscalate con la 56^ Coppa della Consuma e 2° Trofeo Coppa Consuma. Prova d’apertura del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche la prima e del trofeo Italiano Velocità Montagna centro nord, la seconda. Confermato il tracciato nuovamente nella versione da 8430 metri tra Diacceto e Pelago.

Le iscrizioni si apriranno il prossimo 24 febbraio, per ogni informazione e poi per inviare le adesioni sono disponibili i seguenti contatti: sport@acifirenze.it – iscrizioniconsuma@gmail.com .

Una validità tricolore per le auto che hanno scritto la migliore storia sportiva ed una per la serie nazionale cadetta riservata alle auto moderne.

Lo Staff dell’AC, di Acipromuove e Reggello Motorsport, è già al lavoro per pianificare nei particolari l’appuntamento apprezzato e sentito a livello nazionale, che come consuetudine richiama piloti e team da tutta la penisola. Anche quest’anno la data anticipata sarà un’occasione preziosa per poter testare tutte le auto ed in particolare quelle che si renderanno protagoniste dei massimi campionati italiani e continentali.

Già nel 2022 fu così e la conferma fu il successo del signore delle salite e padrone di casa Simone Faggioli, che sulla Norma M20 FC Zytek, iniziò la sua cavalcata trionfale verso il 16° titolo italiano ed il doppio primato in TIVM nord e centro. L’asso di Bagno a Ripoli sulla biposto francese di classe regina, coprì i leggendari ed affascinanti 12,3 Km in 4’53”13. Dietro al pluri campione il trentino Diego Degasperi su Osella FA 30 Zytek, Campione di gruppo E2SS 2022 ed il siciliano Franco Caruso, sempre in lotta per il vertice tricolore sulla Nova Proto NP 01-2, entrambi portacolori del Team Faggioli.

Anche per Stefano Peroni iniziò in casa la marcia 2022 verso il titolo CIVSA di 5° raggruppamento. Il driver e preparatore sulla Martini Mk32 BMW ha vinto tra le storiche, come il suo papà Giuliano in 3° raggruppamento sull’Osella PA 8/9, anche lui tricolore di categoria come l’altro ottimo pilota fiorentino Tiberio Nocentini, vincitore del 1° raggruppamento su Chevron B19.

Sarà un atteso appuntamento di inizio primavera quello con la Coppa della Consuma e Trofeo Coppa Consuma, un fine settimana da trascorrere scoprendo località meravigliose della campagna fiorentina, co protagonisti di uno spettacolo agonistico avvincente.

