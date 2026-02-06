Comuni ricicloni, San Giuseppe Jato si conferma leader in Sicilia nella categoria 5 mila – 15 mila abitanti

Percentuale migliorata al 94% e primo posto per il quarto anno di fila

Il sindaco Siviglia: “Grazie ai miei concittadini che sono ordinati”

San Giuseppe Jato si riconferma per il quarto anno di fila in testa alla classifica dei Comuni siciliani tra 5 mila e 15 mila abitanti, per la percentuale di raccolta differenziata: ha fatto meglio pure rispetto all’anno scorso, quando aveva già raggiunto la considerevole quota del 93,3%, adesso salita al 94%, con una percentuale procapite del 15,3%. La premiazione è avvenuta oggi a Palermo, ai Cantieri culturali della Zisa, durante la presentazione di Legambiente del dossier con le migliori performance dei Comuni ricicloni siciliani.

“Dedico questo riconoscimento a tutti i miei concittadini che sanno fare la raccolta differenziata – ha detto il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia –. Diffondere questo tipo di cultura è sempre più necessario per la tutela della salute pubblica. Ringrazio in particolare un funzionario del Comune di San Giuseppe Jato, la dottoressa Giusi Randazzo, che ancora una volta ha seguito quest’iniziativa, facendoci fare bella figura”.

