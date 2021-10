Comitato provinciale Figc: presentato il Campionato di Terza Categoria da……Promozione

Un Campionato provinciale di Terza Categoria, da campionato di….Promozione. E’ quello che si disputerà nella stagione 2021/2022 in provincia di Enna e presentato insieme a tutto il resto dell’attività calcistica provinciale oggi pomeriggio all’Hotel Riviera di Pergusa, dal Comitato provinciale Figc il cui reggente e Pippo Anzaldi. Alla presenza del presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana ed ai rappresentanti di tutte le società di calcio della provincia di Enna è stato presentato tutto l’organigramma della delegazione oltre che tutti i campionati giovanili e senior ed in cui spicca sicuramente quello di Terza Categoria per la presenza di importanti società che hanno fatto e continuano a fare la storia del calcio locale come la Barrese e l’Agira che hanno rinunciato a campionati maggiori anche per la momentanea mancanza di campi di gioco (in entrambi i comuni si stanno realizzando in erba sintetica), ma anche Calascibetta con il ritorno all’attività della San Sebastiano. Dopodichè presenti anche Enna con il Lagoreal, Assoro con la Crisas, Catenanuova con lo Sporting Casale, Gagliano Castelferrato (anche in questo comune con campo in erba sintetica) e la Viola Futsal Cerami.

