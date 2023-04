Il 27 aprile p.v. si terrà ad Enna, presso il Ristorante Garden di Pergusa, un importante seminario, organizzato dall’Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE di Enna in collaborazione con la FLC CGIL e la CGIL di Enna, che affronterà il tema dell’autonomia differenziata.

Il titolo che abbiamo scelto, “Autonomia differenziata: opportunità o destrutturazione?”, dichiara Giuseppe Miccichè Segretario Generale della FLC CGIL di Enna, non vuole aprire ad un’ipotesi di autonomia differenziata “buona” ma, viceversa, è proprio quest’interrogativo sulla destrutturazione che toglie ogni margine alla bontà di un progetto che, partendo dalla Scuola Pubblica, disgrega l’unità nazionale e, soprattutto, sancisce l’attuazione della “secessione dei ricchi” e allarga ulteriormente i divari tra nord e sud colpendo i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

L’iniziativa del 27 aprile vedrà, tra i relatori, la presenza di Marina Boscaino – docente e componente dell’Esecutivo Nazionale del Comitato NO AD – di Paolo Flamini – Medico Ospedaliero e giornalista, coordinamento nazionale Forum per il diritto alla salute – di Paolo Liberati – ordinario di Scienze delle Finanze presso l’Università Roma 3 e di Graziamaria Pistorino – Segretaria Nazionale FLC CGIL; parteciperanno anche Alfio Mannino Segretario Generale CGIL Sicilia, Adriano Rizza Segretario Generale FLC CGIL Sicilia, Antonio Malaguarnera Segretario Generale CGIL Enna, Angela Accascina Assemblea Generale Nazionale FLC CGIL “Le Radici del Sindacato”, Monica Grilli Assemblea Generale Nazionale FLC CGIL “Le Radici del Sindacato” e Basilia Lotario Presidente di Proteo Fare Sapere di Enna che organizza l’evento. L’obiettivo è quello di alimentare il dibattito su un tema che cambierà radicalmente il Paese e che vedrà aumentare le disuguaglianze e diminuire i diritti delle cittadine e dei cittadini delle aree del Mezzogiorno. Per partecipare è sufficiente utilizzare il seguente link: https://forms.gle/bKpRAEDK9qcm3CEL6

