Cgil: imbrattato il portone della Camera lavoro di Palermo. Mannino: “Aggressione vergognosa che non ci intimidisce”

“Un vergognoso gesto, un’aggressione a una delle nostre sedi dal sapore intimidatorio che non sortirà alcun effetto se non quello di costringerci a ripulire”. Lo dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, a proposito delle scritte offensive, eversive, comparse sul portone della sede della Camera del lavoro di Palermo. “Episodi di questo genere inquietano- aggiunge Mannino- perché danno il segno di un clima di tensione sociale in città. Sono fatti da non sottovalutare, di strisciante violenza, su cui è obbligo indagare per snidare quello che sottendono. Alle Compagne e ai Compagni della Camera del lavoro va tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà”.

