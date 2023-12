Cgil: giovedì 28 dicembre sarà presentato dossier su risorse sottratte alla Sicilia. Conferenza stampa alle 10 nella sede della Cgil regionale

Palermo, 22 dic- Giovedì 28 dicembre la Cgil Sicilia presenterà alla stampa un dossier sulle risorse sottratte alla Sicilia dal governo Meloni. Inoltre, sugli interventi del governo regionale in tema di sviluppo e di contrasto a un’azione politica nazionale di segno antimeridionalista. Cosa e quanto perde la Sicilia? Quali prospettive? Cosa invece serve e quali iniziative il sindacato intende portare avanti fin dall’inizio del 2024. Questi i quesiti che motivano l’analisi. L’ appuntamento è alle 10 nella sede della Cgil regionale, in via Bernabei 22

