Ceneri vulcaniche, rinviato convegno “CeVEtna” previsto per venerdì 30 gennaio a Catania

A causa della situazione di emergenza determinata dalla frana di Niscemi e dalle conseguenze del ciclone Harry, il convegno scientifico “Riutilizzo sostenibile delle ceneri vulcaniche dell’Etna – CeVEtna”, previsto per venerdì 30 gennaio 2026 al Palazzo della Regione di Catania, è stato rinviato a data da destinarsi. Gli enti promotori, l’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità e l’Università di Catania, comunicheranno tempestivamente la nuova data.

L’iniziativa è mirata a divulgare il decreto regionale n. 8/GAB del 22 febbraio 2024, contenente le “Linee guida finalizzata al riutilizzo delle ceneri vulcaniche all’interno di cicli produttivi”. L’obiettivo è fare conoscere i vantaggi del recupero, riciclo e riuso di questo materiale naturale, trasformandolo da rifiuto in risorsa, e promuovere così un’economia più circolare e resiliente, in piena coerenza con la politica del Green deal europeo.

