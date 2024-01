Career day 2024 – VOIhotels all’Istituto Alberghiero “Don Pino Puglisi” di Centuripe (EN).

Si è svolto il 16 gennaio 2024 il Career Day organizzato dall’ Istituto Professionale pe l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Don Pino Puglisi” di Centuripe (EN) e dalla VOIhotels, prima catena alberghiera in Italia per fatturato che racchiude resort e club situati in alcune delle più belle località di vacanza nazionali, oltre a una selezione di destinazioni internazionali: Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, ma anche Capo Verde, Madagascar, Maldive e Zanzibar. Indipendentemente dalla posizione geografica, ogni struttura rappresenta al meglio l’italianità attraverso tutti i servizi offerti, la catena albergheria VOIhotels ricordiamo che è parte del gruppo Alpitour world. Una mattinata durante la quale i general manager Maurizio Montecatino e Massimo Errico hanno presentato insieme al responsabile delle risorse umane dott. Stefano Torchia le opportunità di lavoro nel gruppo, inoltre hanno evidenziato il bisogno di ricercare nuovi talenti per il gruppo alberghiero. L’incontro è stato organizzato per le studentesse e gli studenti delle classi dei corsi diurni e serali delle sezioni “accoglienza turistica, enogastronomia, arte bianca e sala e vendita”.

L’appuntamento con VOIhotels, gruppo che da anni offre opportunità di lavoro e stage agli alunni dell’alberghiero di Centuripe (EN), consegue l’obiettivo di avvicinare sempre di più studenti e imprese, rafforza il dialogo e la collaborazione tra mondo della scuola e quello dell’industria turistico-alberghiera di qualità.

Il Career Day rappresenta per i più giovani una vera e propria finestra aperta sul futuro, consente di conoscere le realtà alberghiere d’eccellenza italiana, e permette di confrontarsi con le aziende per muovere i primi passi nel mondo del lavoro attraverso periodi di lavoro e stage.

L’iniziativa consente alle aziende di rivolgersi ai più giovani e di individuare i profili adeguati o più promettenti da inserire in organico.

Questo incontro, – spiega il Dirigente Scolastico prof. Pippo Lo Cascio -, continua a portare avanti l’impegno dell’istituto alberghiero “Don Pino Puglisi” che vanta dei laboratori totalmente rinnovati, innovativi e green.

L’integrazione tra studio e lavoro può aiutare ad affrontare gli ostacoli posti dalla crisi economica e dal vischioso mercato del lavoro italiano. Su questi principi si basa la progettualità messa in campo dall’Istituto “Fortunato Fedele” di Agira (EN), che ha lo scopo di descrivere il ruolo strategico che ha il metodo dell’alternanza, del lavoro e dell’apprendistato per il conseguimento del Diploma di Maturità.

