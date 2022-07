Canoa il 16 e 17 luglio al Lago Nicoletti la prima del Circuito Nazionale Canoa Giovani e Master Centro – Sud

DENOMINAZIONE GARA: 2^ PROVA DEL CIRCUITO NAZIONALE CANOAGIOVANI/PARACANOA e MASTER CHIUSA

CENTRO/SUD (Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata,

Abruzzo, Molise, Sicilia)

GARA NAZIONALE PARACANOA Ragazzi/Junior (HF-HS) e Giovanissimi (DIR)

LOCALITA’: NICOLETTI

DATA: 16 – 17 luglio 2022

COMITATO ORGANIZZATORE: C.N.PALERMO/G.S.CANOA CATANIA

C.da San Benedetto presso Lago di Nicoletti

circolonauticopalermo@gmail.com

Tel. 347.4491802 e 347.6434722

Responsabile Comitato Organizzatore: Sig. Fabrizio Messina

Responsabile Soccorso in Acqua: Sig. Giovanni Sacco

DIRETTORE DI GARA: Sig. Ottaviano Gueli – Presidente CR FICK Sicilia

UFFICIALI DI GARA: nominati dalla D.A.C

ASSISTENTI DI GIURIA: Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione per l’intera durata della gara gli Assistenti di

Giuria, in numero e modalità concordate con il G.A.P. a sostegno delle funzioni degli Ufficiali di Gara. L’Assistente di

Giuria (A.G.) dovrà essere maggiorenne e regolarmente tesserato alla FICK.

CRONOMETRAGGIO: a cura della Federazione Italiana Cronometristi

REGOLAMENTO: La gara sarà organizzata in conformità al Codice di Gara – Sezione 1 Velocità e al Codice di Gara

Sezione 6 – Paracanoa

ISCRIZIONI: da effettuare on-line al Comitato Organizzatore, entro le ore 22:00 di mercoledì 13 luglio 2022 al

seguente indirizzo: http://iscrizionifick.ficr.it La tassa di iscrizione per le categorie Allievi, Cadetti, Paracanoa

Giovanissimi è pari al costo € 5,00 ad atleta per ogni gara, escluso le riserve, per le categorie della Gara nazionale

paracanoa (Ragazzi – Junior) è pari al costo € 6,00 ad atleta per ogni gara, escluso riserve e per la categoria Master è

pari al costo € 15,00 ad atleta per ogni gara, escluso le riserve.

La tassa dovrà essere pagata direttamente all’accredito o tramite bonifico bancario anticipato per

l’importo risultante dalle iscrizioni con sc adenza mercoledì 13 luglio su c/c intestato a Circolo

Nautico Palermo asd – IBAN: IT55L0521604602000000001243.

Tuttavia sarà consentita l’iscrizione tardiva, ai sensi dell’articolo 2.13.4 del Codice di Gara, ma con una

maggiorazione pari al triplo di quella ordinaria.

RITIRI: possono essere comunicati al Comitato Organizzatore entro le ore 12:00 di venerdì 15 luglio 2022 on-line al

seguente indirizzo: http://iscrizionifick.ficr.it I ritiri che saranno comunicati dopo il termine stabilito saranno

penalizzati con una multa di € 30,00 per equipaggio, fino ad un massimo di € 180,00 per Società. Il relativo importo

dovrà essere versato al Comitato Organizzatore prima dell’inizio delle gare.

Le Società che non si presentassero alle gare dovranno versare la tassa di iscrizione e la multa di € 30,00 per ogni

equipaggio fino ad un massimo di € 200,00 per Società al Comitato Organizzatore entro il termine perentorio di

7(sette) giorni dalla data di effettuazione della manifestazione, pena la non ammissione alla gara successiva e salvo

ulteriori sanzioni disciplinari.

ACCREDITO SOCIETA’: Sabato 16 luglio 2022 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso la Torre di arrivo – Contrada San

Benedetto presso Lago di Nicoletti.

BANDO DI GARA SETTORE CANOA VELOCITA’

GARE AMMESSE

ALLIEVI “A”:

200 m – K1 420, K2 520, K4 open, C2 open,

staffetta 4x 200 K1 420 (anche mista M/F della stessa società)

ALLIEVE “A”:

200 m – K1 420, K2 520, K4 open, C2 open,

staffetta 4x 200 K1 420 (anche mista M/F della stessa società)

ALLIEVI “B”:

200 m – K1 420, K2 520, K4 850, K4 open, C1 420, C2 520, C2 open,

staffetta 4x 200 K1 420, staffetta K1 420 + K2 520

2000 m – K1 420, K2 520, K4 850, C1 420, C2 520

ALLIEVE “B”:

200 m – K1 420, K2 520, K4 850, K4 open, C1 420, C2 520, C2 open,

staffetta 4x 200 K1 420, staffetta K1 420 + K2 520

2000 m – K1 420, K2 520, K4 850, C1 420, C2 520

CADETTI “A”:

200 m – K1, K2, K4, K4 open, C1, C2, C2 open,

staffetta 4x 200 K1, staffetta C1 + C2

2000 m – K1, K2, K4, C1, C2

CADETTE “A”:

200 m – K1, K2, K4, K4 open, C1, C2, C2 open,

staffetta 4x 200 K1

2000 m – K1, K2, K4, C1, C2

CADETTI “B”:

200 m – K1, K2, K4, K4 open, C1, C2, C2 open,

staffetta 4x 200 K1, staffetta C1 + C2

2000 m – K1, K2, K4, C1, C2

CADETTE “B”:

200 m – K1, K2, K4, K4 open, C1, C2, C2 open,

staffetta 4x 200 K1

2000 m – K1, K2, K4, C1, C2

• Le categorie ALLIEVI/E “A” effettueranno percorsi sulla distanza dei 200 metri ed al termine della gara sarà

stilata la classifica con medaglia a tutti i partecipanti. Vi chiediamo di specificare nelle iscrizioni la

partecipazione alla competizione del sabato e/o domenica.

PARACANOA:

GIOVANISSIMI, Maschile e Femminile

200 mt K1 (KL1,2,3 – KITA1,2,3) – 200 mt V1 (VL1,2,3 – VITA1,2,3)

MASTER:

Maschili Femminili

Metri 200 K1, K2, K4, C1, C2 Metri 200 K1, K2, C1, K4*

Metri 2000 K1, K2, C1, C2 Metri 2000 K1, K2, C1

* Per le sole categorie A e D

GARA NAZIONALE PARACANOA

GIOVANISSIMI, Maschile e Femminile

200 mt K1 (DIR A – DIR B) – K2 DIR B

RAGAZZI/JUNIOR, Maschile e Femminile

200 mt K1 (KL1,2,3 – KITA1,2,3 – B1,2,3) – 200 mt V1 (VL1,2,3 – VITA1,2,3 – B1,2,3)

SVOLGIMENTO DELLE GARE

Sabato 16 luglio 2022 dalle ore 15:00 – gare 2.000 metri

e 200 metri per Allievi/e “A” (tutte le gare previste nel programma) e Gare

GIOVANISSIMI, Maschile e Femminile 200 mt K1 (KL1,2,3 – KITA1,2,3) – 200 mt V1

(VL1,2,3 – VITA1,2,3)

Domenica 17 luglio 2022 dalle ore 08:30 – gare metri 200 (tutte le categorie)

e 200 metri per Allievi/e “A” K1 420 o K4 OPEN o C2 OPEN

NOTA BENE

• Gli orari definitivi delle gare saranno comunicati al termine degli accrediti delle società con la consegna del

programma di gara.

• Qualora il numero degli iscritti nella categoria Master fosse inferiore a 9 nei 200 mt e a 16 nei 2000 mt, le

gare potranno essere accorpate, fermo restando la compilazione di classifiche separate tra le diverse

categorie d’iscrizione alla gara.

• Per poter effettuare le iscrizioni con le modalità indicate nel presente bando gara è necessario che gli atleti

siano in regola con il tesseramento al momento delle iscrizioni.

• Le gare di Canoagiovani saranno regolamentate dalla Normativa Federale 2022.

• Si segnala che, per l’iscrizione degli equipaggi intersocietari, è sufficiente che una sola società di quelle che

compongono gli equipaggi registri tutti i componenti sulla piattaforma iscrizionifick.ficr.it

• Si precisa che i punteggi ottenuti nella Gara nazionale paracanoa (Ragazzi/Junior HF-HS) e Giovanissimi

(DIR) non concorreranno alle classifiche finali di Canoagiovani 2022 (Circ.07/22).

• Gli/le Allievi/e dovranno indossare un sussidio al galleggiamento (giubbetto galleggiante) di misura adeguata

alla propria corporatura. (Art. 1.15 – Sezione 1 – Codice di Gara)

• Le gare verranno organizzate in conformità all’articolo 2.1 e 2.3 del vigente Codice di Gara.

• Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al Codice di Gara – Sezione 1 – Canoa

velocità.

• Durante la manifestazione potranno essere effettuai i Controlli Antidoping sia da parte della NADO, sia da

parte del Ministero della Salute. Potranno essere, altresì, presenti gli Ispettori Investigativi Antidoping

(personale NAS accreditato dalla NADO – ITALIA), con le funzioni e le prerogative stabilite dall’art. 23 delle

Norme Sportive Antidoping (Circolare 08/2016).

