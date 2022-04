Canoa il 24 aprile al Lago Nicoletti di Enna Campionati regionali sui 200, 500, 1000 mt Paracanoa e Canoa Giovani

Domani 24 aprile ritornano le gare regionali di Canoa al Lago Nicoletti a pochi chilometri da Enna

DENOMINAZIONE GARA: Gara Regionale m 200-500-1000 rjs; Paracanoa rjs metri 200-500;

CanoaGiovani 200-2000

LOCALITA’: Lago Nicoletti

DATA: 24 aprile 2022

COMITATO ORGANIZZATORE: Circolo Nautico Palermo – Gruppo Sportivo Canoa Catania

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE: Fabrizio Messina, Vice Presidente CR Sicilia

RESPONSABILE SICUREZZA: Giovanni Sacco, Consigliere CNTrelaghi

DIRETTORE DI GARA: Vincenzo Castiglione, Consigliere CR Sicilia

REGOLAMENTO: la gara sarà organizzata in conformità al Regolamento Tecnico Acqua Piatta;

UFFICIALI DI GARA: Nominati dal F.A.R. Sicilia;

CRONOMETRAGGIO: A cura del Comitato Organizzatore

ISCRIZIONI: entro le ore 19.00 del 21 aprile 2022, online sul sito iscrizionifick.ficr.it

La tassa d’iscrizione, di €. 5,00 per canoista/gara per le categorie allievi, cadetti; € 6,00 per canoista gara per

le categorie ragazzi,junior e senior mentre per le categorie master la tassa di iscrizione è pari ad € 15,00 per

canoista/gara

RITIRI: entro le ore 12 del 22 aprile 2022 online sul sito iscrizionifick.ficr.it. I ritiri comunicati dopo il

termine stabilito saranno penalizzati con una multa di €. 30,00 per equipaggio fino ad un massimo di €.

180,00 per Società, ed il relativo importo dovrà essere versato dalle Società al Comitato Organizzatore prima

dell’inizio delle gare. Le Società che non si dovessero presentare alle gare dovranno versare la tassa di

iscrizione e la multa di € 30,00 per equipaggio fino ad un massimo di €. 200,00 per Società al Comitato

Organizzatore entro 7(sette) giorni dalla data di effettuazione della manifestazione, pena la non ammissione

alla gara successiva salvo ulteriori sanzioni disciplinari.

ACCREDITO SOCIETA’: La Conferma delle Iscrizioni avverrà a mezzo mail su crsicilia@federcanoa.it

come da Protocollo Covid 19 allegato entro le ore 13 del 23 aprile 2022; Il pagamento della tassa gara dovrà

avvenire a mezzo bonifico bancario entro la conclusione dell’accredito sul conto corrente Iban:

IT55L0521604602000000001243 riportando l’oggetto “Tasse Gara 23 aprile della Società ________”

PROGRAMMA DELLE GARE: dalle ore 09.30 del 24 aprile

CATEGORIE AMMESSE e PROGRAMMA GARE:

CATEGORIA GARE AMMESSE

R J S m/f K1-K2- C1-C2 m 200-500-1000

Allievi A m/f K1 4.20- K2 5.20 metri 200

Allievi B m/f K1 4.20- K2 5.20- K4 8.50 C1 4.20 metri 200-2000

Cadetti A/B m/f K1-K2-K4-C1 metri 200-2000

KL1 (rjs), m/f K1 metri 200-500

KL2-KL3 (rjs) m/f K1 metri 200-500

Visite: 53