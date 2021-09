Campo (M5S) Anche Musumeci si accorge che la Ragusa Catania va verso il traguardo? Bene, ma i meriti del M5S sono innegabili”.

“Finalmente anche Musumeci si accorge che la Ragusa-Catania procede a passi spediti verso la realizzazione, peccato che fino a poco tempo fa solo il M5S sembrava crederci, Ora il presidente cerca di prendersi meriti che con tutta evidenza non ha, appropriandosi di un’accelerazione dei lavori che è avvenuta solo grazie all’opera del Movimento 5 stelle”.

Lo afferma la deputata all’Ars Stefania Campo.

“Si parla di questa fondamentale arteria – continua la deputata – dalla notte dei tempi, il fatto che tutto si è velocizzato da quando il Movimento 5 Stelle è al governo nazionale è solo una coincidenza? Possiamo dimenticare l’impegno costante mostrato su questo versante dal ministro Danilo Toninelli e dal vice ministro Giancarlo Cancelleri? Ci sono ancora in giro ‘paladini’ del privato che in una decina di anni non sono riusciti a fare a fare avanzare l’iter di quest’opera anche di un solo metro? Qualcuno ha ancora il coraggio di denigrare chi ha lottato per eliminare il pedaggio di 24 euro?”.

“Personalmente – conclude Campo – mi sono battuta fino allo stremo per evitare che questa strada nevralgica per la Sicilia sud-orientale, venisse messa nelle mani di un gestore privato che non dava garanzia di bancabilità e che, magari, avrebbe iniziato i lavori senza poi riuscire a completarli, sventrando il territorio e lasciando l’opera incompiuta, come la politica spessissimo ha fatto in passato. Mi sono pure battuta strenuamente affinché, noi cittadini ragusani, non pagassimo addirittura 24 euro di andata e ritorno per il tragitto dalla città di Ragusa fino alla periferia di Catania. Ora arriva Musumeci? Va bene anche così, l’importante è che la strada si faccia”.

