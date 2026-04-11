Tanto tempo fa, quando il Cammino di Santiago era quasi dimenticato, un prete visionario, Don Elías Valiña, tracciava frecce gialle lungo sentieri abbandonati. A chi gli chiedeva cosa stesse facendo, rispondeva con una frase che allora sembrava folle:

“Preparatevi all’invasione.”

Oggi sappiamo che aveva visto lontano. Quell’“invasione” era fatta di pellegrini, di storie, di passi, di umanità in cammino.

E in questi giorni, lungo il Cammino di San Giacomo in Sicilia, è come se si stessero rivivendo le stesse emozioni… lo stesso clima… la stessa magia.

Arrivano pellegrini da lontano:

dalla Spagna, da Alicante, guidati da Don José Luis della chiesa di San Giovanni da Ávila, e già si annuncia per il prossimo aprile un gruppo di 50 pellegrini.

Dal Nord Italia, da Bagheria, da Trento, da Monza… Udine…

Persino dall’America.

Passi diversi, lingue diverse, ma un unico spirito.

E domani, in occasione della 3ª Giornata dei Cammini e Sentieri di Sicilia, alle ore 9:00 presso la Domus Hospitalia del Borgo di San Giacomo, racconteremo questo cammino e saremo anche a San Michele di Ganzaria, tappa lungo il Cammino di San Giacomo, per un breve assaggio del percorso.

Un momento di condivisione, di incontro, di vita.

Perché forse quella “invasione” non è mai finita…

e oggi la stiamo vivendo, passo dopo passo, lungo il Cammino di San Giacomo in Sicilia.

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