Calcio Coppa Sicilia: il Villarosa accede ai Quarti di Finale

È andata in scena a Leonforte la partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Sicilia. Il Villarosa parte forte con Cordaro che trova il gol del vantaggio con un tiro al volo che si spegne alle spalle dell’estremo difensore casalingo, dopo il gol i ragazzi di Mister Folisi gestiscono bene il pallone rischiando quasi nulla ma senza impensierire più di tanto la Branciforti. Nel secondo tempo la gara cambia rotta, i padroni di casa si catapultano in avanti e sfruttano due distrazioni della difesa bianco-azzurra con Ben Larami e Zongo che in due minuti ribaltano clamorosamente il risultato. Il Villarosa dopo il momentaneo black-out, riprende a giocare e conquista un calcio di rigore con Cocimano che aggancia il cross di La Mattina e viene steso, dagli undici metri è Bangoura freddissimo ad insaccare alle spalle di Ventura. La partita termina sul 2-2 ed i ragazzi di Folisi, forti del pareggio a reti bianche dell’andata e dei due gol segnati in trasferta passano il turno raggiungendo quello che era l’obiettivo iniziale, arrivare tra le prime otto della Sicilia.

COSTRUZIONE DAL BASSO Una piccola società, con poche risorse ma con grandi obiettivi Questo è il VILLAROSA CALCi0 Che oggi raggiunge il non facile traguardo dei quarti di finale Coppa Sicilia per la prima categoria Orgogliosi del target prefissatosi e conquistato, deve adesso pensare come affrontare trasferte lontane e confrontarsi con società e squadre di tutt’altra fattura, sicuramente più supportate Ma si deve sempre ambire a sconfinare dai limiti se si vuole crescere e costruire

Vanessa Cardaci

Visite: 27