Calcio a 5 A2: COLPO DI MERCATO DELLA SICURLUBE Regalbuto: BENVENUTO ANGEL BINGYOBA!

COLPO DI MERCATO DELLA SICURLUBE: BENVENUTO ANGEL BINGYOBA!

Prosegue il calcio mercato della Sicurlube Futsal in preparazione della prossima Serie A2. La società regalbutese annuncia il quarto colpo in entrata: Angel Bingyoba. Per il pivot spagnolo classe 1992 sarà la prima esperienza italiana. Cresciuto nelle giovanili della Ciudad de Móstoles e della Carnicer Torrejón ha avuto un inizio di carriera in ascesa prima con la Segovia Futsal e poi con la Gran Canaria FS, squadra con la quale ha raggiunto la serie A spagnola.

In serie A ci è poi rimasto per ben quattro stagioni, dal 2017 al 2021 con la Jaén Paraíso Interior, con la quale ha conquistato pure il titolo di “Campioni di Coppa di Spagna” nella stagione 2017/2018. Dopo aver militato nella passata stagione nella seconda divisione spagnola con la Software DELSOL Mengíbar Bingyoba approda in Sicilia: la Sicurlube è liete di annunciarne l’ufficialità e gli dà il benvenuto nella famiglia biancoazzurra.

