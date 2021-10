Il 21 ottobre 2021 presso il Ristorante Garden di Pergusa si è tenuta la presentazione ufficiale della stagione e della squadra Apd Lagoreal 1981, che si appresta ad affrontare il campionato di Terza Categoria che avrà il via Domenica 31 Ottobre 2021. La società ringrazia le autorità sportive presenti Figc Prof. D’Amato, Responsabile degli impianti sportivi e Arbitro Emerito Ing. Paolo Vicari e il Presidente UISP regione Sicilia Enzo Bonasera. Si ringrazia, inoltre, per la presenza i presidenti dell’Enna Calcio Scsd Grippaudo e Stompo e il responsabile del settore giovanile Carabotta. In occasione del 40 anniversario di fondazione della società sono state presentate le nuove maglie celebrative che saranno utilizzate per il prossimo campionato. Il presidente Tinebra prendendo la parola ha tenuto a ringraziare gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di quanto necessario per affrontare la prossima stagione. La serata è stata realizzata in collaborazione di Opencopysat main sponsor.

Visite: 45