Calascibetta, Troina e Sperlinga al concorso dei “Borghi più belli della Sicilia”

Si trovano attualmente al quinto ed al sesto posto sui 50 in lizza i comuni di Calascibetta e Troina mentre quarantaquattresimo Sperlinga. Sono le attuali posizioni dei 3 comuni della provincia di Enna che partecipano al concorso sul Borgo più bello della Sicilia 2022. I tre infatti fanno parte dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia. Nei primi tre posti attualmente Erice in provincia di Trapani, Naro in provincia di Agrigento e Mistretta in provincia di Messina. Quarto sempre un comune messinese, per la precisione Novara di Sicilia e dopodichè i due comuni ennesi. Del concorso organizzato da All Food Sicily partecipano i 23 comuni siciliani che fanno parte dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” più altri 27 scelti da una apposita giuria che ma che abbiano come condizione principale che devono avere una popolazione inferiore a 15 mila abitanti una buona struttura urbanistica con monumenti ed edifici di interesse, pregi ed iniziative di carattere turistico o enogastronomico. L’iniziativa di promozione dei Borghi in Sicilia ha avuto sempre un grande successo ed i piccoli centri siciliani sono stati sempre molto apprezzati. Basta ricordare che nella trasmissione “Alle falde del Kililangiaro” hanno quasi sempre trionfato i siciliani: Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca, Petralia Soprana mentre Geraci Siculo non ha vinto solo per pastoie regolamentari ed un secondo posto per Palazzolo Acreide. Il contest si svolge in due modalità: una prima fase conclusa dallo scorso 23 gennaio sino alla mezzanotte di lunedì 1 febbraio e determinerà l’eliminazione dei 30 Borghi che avranno ottenuto meno preferenze. I primi 20 accederanno alla seconda fase finale. Una seconda sino al 13 febbraio. In questa seconda si annulleranno le preferenze della prima fase. Si può esprimere una preferenza per fase e per ognuna si può votare una volta sola. Ai Borghi che risulteranno vincitori sarà omaggiata una campagna promozionale integrata.

