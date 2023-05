Calascibetta: la chiesa di Maria SS del monte Carmelo

Lo sapevi che…

Nel 1771 sorge la Chiesa di Maria SS. del Monte Carmelo.

L’intero complesso si trovava fuori dalla città, tra il borgo medievale e il Quartiere Ebraico e si accedeva attraverso la Porta dell’Aquila, posta sulla Via Conte Ruggero.📜

Nei secoli successivi fu fondata la Congregazione di Maria SS. del Monte Carmelo, nata con obiettivi di mutua assistenza nei confronti dei soci; vennero fondati anche i monti frumentari ai quali attingevano gli agricoltori in difficoltà,chiamato: succursu (soccorso). 🔎

💒L’attuale chiesa è ad un’unica navata e mostra ai lati diversi altari, in particolare i primi due,entrando a destra e sinistra, realizzati con i marmi pregiati delle tombe del Barone Lo Vecchio.

La Navata è ricca di quadri di autori sconosciuti e dietro l’altare si trova L’opera più importante della Chiesa : il gruppo marmoreo “L’Annunciazione” del Gagini.🖼

📍La Chiesa nel 2007 ha subito dei lavori di restauro sia all’interno che all’esterno e come testimonia la data incisa sul portone d’ingresso, è stata dichiarata Monumento Nazionale.

📍I Festeggiamenti in suo onore vengono svolti il 6/7 Maggio.📍

