Brajnik davanti a tutti al Mugello nel Topjet

Il friulano si conferma, su Dallara F.320 del NV Racing, leader indiscusso della F.2000 con la doppia pole dell’ultimo round che deciderà le sorti del campionato. Pellegrini partirà al suo fianco e subito dietro Berta. D’Amicis è stato il più veloce della F 2.0 Cup. Domani Gara 1 in diretta su Motorsport TV (sky 229) a partire dalle 12.35

Scarperia(FI) 14 Ottobre. Il settimo e ultimo appuntamento col Topjet Italian Trophy è entrato nel vivo con le qualifiche che hanno visto primeggiare Paolo Brajnik ed Edoardo D’Amicis. Dopo la mattinata dedicata alle prove libere in cui i piloti hanno potuto raccogliere dati proficui sulle condizioni della pista ed effettuare opportune modifiche alle vetture, nel pomeriggio sono tornati in pista per misurarsi contro il tempo nelle qualifiche che hanno deciso le posizioni sulle griglie di partenza delle 2 gare che si disputeranno sabato e domenica per concludere la stagione agonistica.

Brajnik nel corso del nono giro ha fatto segnare il miglior crono assoluto di 1’40”488 che gli è valso la Pole, e sarà pure primo al via di Gara 2, grazie al tempo di 1’41”067, ottenuto nel corso dell’ undicesima tornata. In entrambi i casi sarà al suo fianco, il veneto Bernardo Pellegrini del Ht Power Racing che, ottimizzando al massimo la sua Dallara F.313, ha avuto comunque un gap di 1”683. Terzo tempo per Benjamin Berta, che partirà con la F. 314 Mercedes, ancora con la voglia e l’entusiasmo di lottare per il titolo assoluto. Quarto lo svizzero Sandro Zeller, protagonista più accreditato della serie Drexler, cui ha risposto prontamente Kurt Bohlen autore del quinto tempo.

Sorprende subito Francesco Atzori per la sua prima uscita ufficiale su una Superformula chiudendo le qualifiche col sesto tempo e sopravanzando nella massima categoria Riccardo Perego su Dallara F. 317. Nono e primo della PRO /AM Francesco Solfaroli con la F. Dallara 308 del Facondini Racing, davanti a Giovanni Giordano su Dallara F.310 ed Edoardo Bonanomi su la F.3 Mygale.

In classe PRO Davide Pedetti sarà più avanti in griglia rispetto al giovane Mei Shibi e a Patrick Bellezza, mentre Daniele Raddrizzani precederà gli altri piloti della AM.

Per quanto riguarda la seconda divisione, riservata alle Formula Renault, a far segnare il miglior tempo è stato Edoardo D’Amicis in 1’47”997 davanti a Karim Sartori e a Stefano Palummieri

Domani 15 ottobre gara 1 Gara 1 dalle 12.35 della durata di 25 minuti+1 giro sarà visibile in diretta MS Motorsport TV( SKY 229) e in streaming sui canali dedicati.

Visite: 41