Cinofilia: titolo mondiale per Ginevra dell’allevamento Cozzo di Naro Condotto in ring da Professional Handler Enci l’ennese Elisabetta Parrinello ( GreysBeth )

WW CH IT Ginevra di cozzo di Naro

🏆🌍 CAMPIONE DEL MONDO 🌍🏆

Ci sono vittorie che vanno oltre una coppa, una coccarda o un titolo. Vincere un Campionato del Mondo con un cane che mi è stato affidato è una di quelle emozioni difficili da raccontare a parole.

Dietro questo risultato ci sono mesi di lavoro, sacrifici, viaggi, allenamenti e una profonda responsabilità verso chi ha riposto in me la propria fiducia. Ogni volta che entro in ring porto con me non solo un cane, ma il sogno, l’impegno e le aspettative di un allevatore e di una famiglia che ha creduto nel mio lavoro.

Quando il giudice ci ha segnato 👉il tempo si è fermato per un istante. In quel momento ho ripensato a tutto il percorso fatto insieme: alle giornate più difficili, ai piccoli progressi quotidiani e a quel legame speciale che si crea lavorando fianco a fianco con un cane e al tempo che la mia famiglia dedica alla mia passione.

Questo titolo mondiale è motivo di immenso orgoglio, ma soprattutto è una gratificazione per la fiducia ricevuta e per la passione che ogni giorno dedichiamo io e mio marito alla cinofilia.

Grazie a chi ha creduto in noi, a chi ci ha sostenuto lungo il cammino e soprattutto a questo straordinario compagno di squadra che ha saputo esprimere sul palcoscenico più importante del mondo tutta la sua qualità e il suo valore.

Un’emozione che porterò nel cuore per sempre. ❤️🐾

Ringrazio Giuseppe Miccichè e faccio i migliori complimenti per la sua selezione “di Cozzo di Naro kennel “ , il giudice M Ragatzu e mio marito meraviglioso compagno di tante sfide .

🇬🇧🏆🌍 WORLD CHAMPION

Pagina Facebook Elisabetta Greysbeth

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