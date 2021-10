BPER Banca riorganizza

la struttura distributiva: nascono 9 Direzioni Territoriali

Modena, 22 ottobre 2021

BPER Banca prosegue nelle attività di riorganizzazione della propria struttura distributiva a seguito delle profonde trasformazioni derivanti dall’acquisizione di un ramo d’azienda che ha modificato le dimensioni del Gruppo. Il nuovo assetto si propone, in coerenza con le best practice di mercato, di semplificare e rendere al contempo più efficiente il presidio del territorio.

In particolare, la riorganizzazione della rete prevede che siano costituite 9 Direzioni Territoriali in luogo delle attuali 17 Direzioni Regionali, garantendo un’immutata attenzione alle economie dei territori serviti, anche attraverso un rinnovato ruolo delle strutture di Area.

Le nuove Direzioni Territoriali saranno le seguenti:

• DT Nord Ovest (Piemonte, Liguria, Pavia) con sede a Torino

• DT Lombardia Ovest (Milano, Bergamo, Varese) con sede a Milano

• DT Lombardia Est-Triveneto con sede a Brescia

• DT Emilia Ovest con sede a Modena

• DT Emilia Est-Romagna con sede a Bologna

• DT Centro Ovest (Toscana, Umbria, Lazio) con sede a Roma

• DT Centro Est (Marche, Abruzzo, Molise), con sede ad Ancona

• DT Campania-Puglia-Basilicata, con sede a Napoli

• DT Calabria-Sicilia, con sede a Reggio Calabria

Si prevede che la riorganizzazione sarà operativa a partire da gennaio 2022.

