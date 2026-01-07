Bilancio 2026, Marino (PD): attenzione al personale PNRR della giustizia e al futuro del comparto frutticolo

In Parlamento ho presentato due ordini del giorno su temi centrali per il Paese: il lavoro nella giustizia e il futuro dell’agricoltura, entrambi messi alla prova da scelte politiche miopi e da cambiamenti strutturali che non possono essere ignorati.

Sul personale PNRR della giustizia ho chiesto al Governo di assumersi una responsabilità chiara: trasformare un intervento straordinario in un rafforzamento stabile dello Stato. Parliamo di migliaia di lavoratrici e lavoratori che, anche in Sicilia, hanno reso più efficienti tribunali e procure, ridotto l’arretrato e migliorato il funzionamento degli uffici giudiziari. L’ordine del giorno è stato accolto con riformulazione: un passo avanti, ma non sufficiente. Continuerò a battermi perché alle parole seguano risorse e garanzie vere di stabilizzazione, senza disperdere competenze fondamentali per i diritti dei cittadini.

Accolto invece favorevolmente l’ordine del giorno sul comparto frutticolo, un settore strategico che sta pagando un prezzo altissimo agli effetti del cambiamento climatico. Gelate, ondate di calore, fitopatie ed eventi estremi stanno mettendo in ginocchio molte imprese agricole. Servono strumenti di prevenzione, innovazione e sostegno: reti antibrina, sistemi di monitoraggio, irrigazione sostenibile, assicurazioni adeguate. Non spese, ma investimenti per garantire resilienza, competitività e futuro alle nostre filiere di eccellenza.

Difendere il lavoro, rafforzare lo Stato, sostenere chi produce e custodisce i territori: è questo il senso del mio impegno quotidiano in Parlamento.

