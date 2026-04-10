“Bike Fest”: due domeniche di sport, divertimento e grandi ospiti della mtb al Sicilia Outlet

Village.

Il 12 e 19 aprile lezioni gratuite di bici per bambini su pista pump track e meet & greet con il

campione internazionale Torquato Testa.

www.bikingsicily.it

ENNA – Casco, pedali, mille scoperte: la bicicletta è il primo grande viaggio di ogni bambino.

Domenica 12 e domenica 19 aprile, dalle ore 11.00 alle 18.30, torna il Bike Fest, l’atteso

appuntamento dedicato al mondo delle due ruote organizzato da Kemedia insieme ai suoi marchi

Etnatribe, Biking Sicily ed EtnabikeTribe e in collaborazione, quest’anno, con il Sicilia Outlet Village.

L’evento si svolgerà questa volta nella prestigiosa cornice dello shopping center ennese, trasformato

per l’occasione in un vero e proprio villaggio dello sport, pronto ad accogliere famiglie e giovani

appassionati. Le due giornate offriranno lezioni gratuite di bicicletta e balance bike sulla pista

Pump Track – un circuito con dossi, curve sopraelevate e discese – guidate da maestri professionisti

dell’Associazione Nazionale Maestri di Mountain Bike (AMIBIKE). L’obiettivo come sempre è

quello di insegnare, divertendosi, le basi della guida in sicurezza, promuovendo al tempo stesso il

rispetto delle regole stradali e uno stile di vita sano.

Si parte domenica 12 aprile con la presenza del formatore, docente e istruttore nazionale Andrea

Trivellato, che guiderà i giovani partecipanti alla scoperta dei fondamenti della didattica ciclistica.

Grande attesa poi domenica 19 aprile, quando arriverà per la prima volta in Sicilia un ospite

d’eccezione: Torquato Testa, tra i rider italiani più rappresentativi dello slopestyle e del freeride

MTB, protagonista del circuito internazionale Crankworx e volto noto della scena anche sui social,

porterà tutto il suo carisma di atleta d’élite e influencer amatissimo dai più giovani. La sua presenza

rappresenterà il cuore pulsante della giornata: il pubblico avrà infatti l’opportunità di partecipare a un

esclusivo Meet & Greet con foto, autografi e interazioni dal vivo, oltre a prendere parte a un

imperdibile workshop dedicato ai salti. Per l’occasione sarà allestita un’area speciale che oltre alla

Pump Track, avrà strutture jump e airbag, per permettere ai partecipanti di esercitarsi in totale

sicurezza. Il progetto Bike Fest, promosso dal CEO di Kemedia, Massimo Scalia, nasce con

l’obiettivo di diffondere e valorizzare lo sport, promuovere uno stile di vita sano e sensibilizzare

alla salvaguardia dell’ambiente. Scalia nato e cresciuto ai piedi del vulcano, ha fatto dell’amore per

la bicicletta la sua ragione di vita. Maestro Mtb e istruttore, da oltre un decennio è impegnato

nell’organizzazione e nella promozione del territorio isolano attraverso itinerari cicloturistici ed

escursioni giornaliere nei Parchi naturali siciliani.

Il Bike Fest è un’iniziativa pensata per coinvolgere bambini e famiglie in momenti di condivisione e

crescita, dove imparare ad andare in bicicletta diventa anche un’occasione per sviluppare abilità

motorie e acquisire maggiore consapevolezza civica. Un evento imperdibile che unisce sport,

educazione e valori, capace di regalare emozioni intense e pura adrenalina in uno degli appuntamenti

ciclistici più attesi dell’anno.

Le iniziative sono da intendersi a titolo gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi ai link:

https://www.bikingsicily.it/prenotazione-bikefest

https://www.bikingsicily.it/prenotazione-torquato-testa/

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