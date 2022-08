Coppa Sicilia al via. Ufficializzati i due gironi con le squadre di serie C Gold e C Silver che hanno perfezionato l’iscrizione entro lo scorso 17 agosto. Il torneo pre- campionato avrà inizio il prossimo 17 settembre per concludersi con la finale per il primo posto, sabato 1 ottobre, a ridosso dell’avvio dei campionati ufficiali. L’esordio SIAZ il 17 settembre sul parquet del Basket Giarre di C Silver e poi ancora il turno casalingo del 21 settembre contro il CUS Catania di C Gold. Frattanto sono già arrivati i primi nuovi innesti del roster SIAZ che tra qualche giorno avvierà la preparazione pre-campionato agli ordini di coach Diamante e del suo vice Ceccato. Ancora qualche momento di attesa e poi le porte del PalaFerraro saranno spalancate alla nuova grande stagione cestistica della città dei mosaici.

