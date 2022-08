Daniele Rutella esordisce in 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐁 nel match tra Reggina e Südtirol, valevole per la terza giornata del campionato cadetto.

Reggina – Südtirol

Domenica 28 Agosto

Ore 20.45

Stadio “Oreste Granillo”, Reggio Calabria

Diretta TV: Sky Sport Canale 257

Diretta Streaming: NOW, DAZN e Helbiz Live

Daniele Rutella

Mario Vigile (Cosenza)

Alex Cavallina (Parma)

Mario Saia (Palermo)

VAR: Luca Massimi (Termoli)

AVAR: Pasquale Capaldo (Napoli)

