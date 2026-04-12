Cuore Siaz al Pala Elachem. Non basta l’intensità contro Vigevano. Si ferma sul 79-65 la corsa dei ragazzi di coach Ducarello.

📍Una bella gara in terra lombarda seppur il tabellino non racconti l’eroica resistenza dei bianconeri. Per oltre tre quarti di gara, la Siaz ha giocato una partita ad altissimo impatto atletico e mentale restando costantemente incollata a una corazzata come Vigevano e dimostrando di poter lottare alla pari con chiunque.

⚖️ A spezzare il ritmo e la “verve” della Siaz sono stati svariati episodi ed una gestione arbitrale apparsa a tratti, eccessivamente punitiva, ben rappresentata da una protesta costata un tecnico alla panchina. Il dato dei falli totali, 27 commessi dalla Siaz contro i 21 di Vigevano, non spiega del tutto l’inerzia della gara. Qualche fischio speculare in momenti chiave ha frenato la rimonta ospite.

⛹️ L’episodio simbolo resta l’esordio sfortunato di Marco Portannese, costretto anzitempo alla doccia nel terzo quarto per 5 falli, due simultanei, che hanno privato la squadra del suo leader tecnico nel momento del massimo sforzo.

🛡️ Le difese asfissianti, portate al limite dello sfinimento fisico, hanno reso ogni canestro una conquista. La Siaz ha dominato a rimbalzo 38 totali contro i 31 di Vigevano ma ha pagato a caro prezzo alcune imprecisioni di troppo dei pivot sotto le plance e una serata difficile dall’arco, 4/24 da tre. Nonostante questo, Markovic (11 pt) e Lepichev (12 pt) hanno lottato come leoni in un’area pitturata diventata un ring.

🎯 Il divario di 14 punti è un punteggio eccessivamente severo maturato solo nella metà dell’ultimo quarto, quando la stanchezza e il peso dei falli hanno presentato il conto. Nota di grande merito per la bellissima rappresentanza di tifosi piazzesi residenti in Lombardia, presenti sugli spalti, hanno fatto sentire la squadra “a casa”, spingendola con cori e passione fino all’ultima sirena.

📌 Alcune chicche di cronaca. I 13 rimbalzi offensivi Siaz testimoniano la voglia di non mollare mai. Il fattore liberi, Vigevano ha capitalizzato con un 87.5% (14/16) mentre la Siaz ha pagato le 22 palle perse indotte dal pressing avversario. Vigevano ha trovato punti pesanti dai suoi cambi mentre la Siaz ha pagato la minore precisione dalla lunga distanza.

Advertisement

Advertisement

Visite: 113