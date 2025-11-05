Badminton: a Belmonte Mezzagno i Campionati regionali
Sabato 8 e domenica 9 novembre nella palestra di via Alberto Moravia dell’Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Ventimiglia” di Belmonte Mezzagno, si svolgeranno i Campionati Assoluti Regionali Siciliani di Badminton 2025.
Indetta dal Comitato Regionale Badminton Sicilia ed organizzata dall’Asd Piume d’Argento, società che milita nel campionato di Serie A, la manifestazione vedrà in campo i migliori prospetti isolani i quali si sfideranno per la conquista dei titoli messi in palio ossia: il singolare maschile, il singolare femminile, il doppio maschile, il doppio singolare ed il doppio misto.
Previsto un buon numero di partecipanti, l’ingresso per gli appassionati ed agli spettatori è libero.